Pitbull sorprende con su nuevo tema “Trackhouse” en colaboración con Dolly Parton y otros invitados especiales.

El reconocido cantante cubano-estadounidense Pitbull ha lanzado su esperado EP “Trackhouse: Daytona 500 Edition”, el cual cuenta con la participación de destacados artistas del género country, entre ellos la icónica Dolly Parton.

Este trabajo, compuesto por siete canciones, se encuentra disponible a través de su sello discográfico Mr.305 Records. El EP se destaca por su brillantez y audacia, abriendo con el enérgico tema “There It Is”, seguido por colaboraciones con artistas como Tim McGraw, Vikina y Nile Rodgers en canciones como “Get Get Get Down” y “Good Life”.

Uno de los puntos destacados de esta producción es el tema “Powerful Woman”, en el que Dolly Parton rinde un inspirador tributo a las mujeres fuertes, según lo comunicado por la disquera.

Además, el EP incluye canciones como “Tequila”, “Thank God & Jimmy Buffet”, y la ya viral “Guantanamera” (She’s Hot), que cerrará este álbum lleno de energía y ritmo.

Armando Christian Pérez, conocido artísticamente como Pitbull, será el encargado de dar inicio a la edición 66 de las 500 Millas de Daytona en Florida. El próximo domingo, en el Daytona International Speedway, Pitbull ofrecerá un espectáculo previo a la carrera, emocionando a todos los asistentes con su música y presencia.

Este talentoso artista, cuyos padres son cubanos, también conocido como Mr.305 y Mr.Worldwide, recientemente realizó una exitosa gira llamada “The Trilogy Tour” junto a Enrique Iglesias y Ricky Martin durante el otoño pasado.

Para mantenerte informado al instante, únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente enlace: https://chat.whatsapp.com/IVpYB7IsahnE6HBjaQCqof. También puedes unirte a nuestro canal en Telegram como @DiarioPrimicia, accediendo a través de este enlace: https://t.me/diarioprimicia.