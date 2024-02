Descubre qué te depara hoy el horóscopo de Nana Calistar para el lunes 19 de febrero

La reconocida astróloga Nana Calistar ha ganado popularidad en los últimos años gracias a la precisión de sus predicciones astrológicas. En esta ocasión, compartimos sus lecturas para cada uno de los signos del zodiaco en este lunes 19 de febrero, abordando aspectos clave como salud, dinero y amor.

ARIES

Para los Aries, se vislumbra la aparición de amores pasajeros que pueden traer consigo preocupaciones y perturbaciones. Es momento de alejar de tu vida a quienes no aportan nada positivo. Valora a las personas importantes y confía en tus sueños para lograr tus metas.

TAURO

Los Tauro verán llegar un nuevo amor que sanará viejas heridas. Es crucial creer en uno mismo y no perder el tiempo con quienes no lo merecen. El reencuentro con amistades del pasado podría traer secretos a la luz, pero es importante mantener la distancia de quienes no corresponden tus esfuerzos.

GÉMINIS

Para los Géminis, es momento de perseguir tus objetivos y alcanzar la felicidad que tanto anhelas. Perdona errores del pasado y mantén la estabilidad en tus relaciones. Confía en que vienen tiempos de crecimiento y oportunidades.

CÁNCER

Los Cáncer deben cerrar ciclos que solo causan dolor y avanzar hacia nuevas oportunidades. Aprovecha las sorpresas inesperadas y nuevos amores para sanar heridas y crecer como persona. Recuerda quién eres y mantén la confianza en el futuro.

LEO

Los Leo disfrutarán de días de calma y paz, alejándose de problemas pasados. Es importante dejar atrás el pasado y enfocarse en metas y sueños. Aprende a cambiar de rumbo si es necesario para alcanzar la felicidad.

VIRGO

Para los Virgo, se avecinan sorpresas desagradables en el día. Mantén la prudencia y no confíes en todo el mundo. Cuida tu relación de pareja y evita que los celos interfieran en tu avance.

LIBRA

Los Libra verán resultados de su esfuerzo en proyectos largamente acariciados. Movimientos económicos importantes traerán ganancias, pero es crucial evitar inversiones poco provechosas. Afronta los desafíos con fortaleza y recuerda que la vida es un ciclo de cambios.

ESCORPIO

Los Escorpio deben cuidar sus palabras para no lastimar a quienes les rodean. Un viaje significativo y un cambio de actitud les ayudarán a avanzar en sus objetivos. Prepárense para cambios positivos y dejando atrás amores pasados que ya no sirven.

SAGITARIO

Para los Sagitario, la mejora económica y la conexión con la familia serán clave para encontrar la felicidad. Aprovecha las nuevas oportunidades laborales y mantén cerca a tus seres queridos para superar los desafíos que se presenten.

CAPRICORNIO

Los Capricornio experimentarán cambios significativos y podrían encontrar la felicidad en nuevas relaciones. No dejes nada sin resolver y persigue tus sueños con determinación. En los días difíciles, recuerda que tus acciones pasadas tienen consecuencias.

ACUARIO

Para los Acuario, es tiempo de reflexión y agradecimiento por lo vivido. Un nuevo amor podría surgir y es momento de dejar atrás a quienes te han dañado. Cree en ti mismo y en tus capacidades para alcanzar tus sueños y superar los obstáculos.

PISCIS

Los Piscis verán cómo la vida les devuelve lo que antes se les negó. Acepta las situaciones pasadas y confía en que el amor florecerá. Aprende de tus errores y asume la responsabilidad de tus acciones para avanzar hacia un futuro más prometedor.