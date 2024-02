El conmovedor agradecimiento de Yordano tras su exitoso concierto en Plaza Altamira.

El reconocido cantautor Yordano ofreció un concierto gratuito en Altamira, el cual atrajo a más de 30 mil personas. Tras el evento, compartió un conmovedor mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram, donde rememoró momentos significativos de su infancia y juventud.

El viernes pasado, en la Plaza Francia de Altamira, Yordano cautivó a una multitud estimada en más de 30,000 espectadores con su presentación. Posteriormente, el artista expresó su gratitud en las redes sociales.

El domingo, a través de su perfil de Instagram, Yordano publicó fragmentos del concierto acompañados de un emotivo mensaje en el que evocó sus días de juventud en el municipio Chacao. “No sé qué decir. ¡Estoy en shock! ¡No me lo puedo creer! Chacao era mi infancia: mi familia, mis amigos y mi colegio. Quién iba a imaginar tanta gente en la avenida, mientras me escapaba con @henriquelazo a comer mangos o a jugar billar en el pueblo”, expresó.

