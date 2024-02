Israel declara a Luiz Inácio Lula da Silva como persona no deseada

El Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, ha declarado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como “persona non grata” después de que este último comparara la guerra en Gaza con el Holocausto. Katz afirmó que los comentarios de Lula Da Silva son ofensivos y antisemitas, y que no serán olvidados ni perdonados por el pueblo de Israel. Por tanto, se ha decidido que Lula es persona non grata en Israel hasta que se retracte de sus declaraciones.

Lula Da Silva calificó las acciones de Tel Aviv en la Franja de Gaza como un “genocidio” durante un discurso reciente. Ante esta afirmación, las autoridades israelíes reaccionaron con indignación y decidieron tomar medidas para mostrar su rechazo a las comparaciones hechas por el presidente brasileño.

En una rueda de prensa durante la 37ª Cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba, Etiopía, Lula Da Silva expresó su preocupación por la situación en Gaza y abogó por una solución duradera al conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, sus comparaciones con el Holocausto nazi y Adolf Hitler han sido consideradas por el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como una trivialización de la tragedia judía y un intento de socavar el derecho de Israel a defenderse.

Netanyahu ha calificado las declaraciones de Lula como un cruce de “línea roja” al comparar a Israel con el Holocausto nazi. La tensión entre ambas naciones ha aumentado a raíz de estos comentarios, y se espera que las relaciones diplomáticas entre Israel y Brasil se vean afectadas por esta controversia.

Con información de www.todosahora.com