Jóvenes dirigentes estudiantiles y activistas de organizaciones políticas de Nueva Esparta, exigieron al CNE, que lende al Registro Electoral la funcionalidad que corresponde.

Frangely Salazar, dirigente juvenil de Vente Joven, dijo que los jóvenes siempre han estado de la mano de la democracia y en este momento están atentos a la situación política, por lo que crearon la plataforma Jóvenes con Venezuela en la que esperan reunir a todas las organizaciones de liderazgo juvenil para motivar a esta población hacia los procesos electorales por venir.

Ratificaron su preocupación porque hay más de 3 millones de jóvenes que no se han podido inscribir en el REP porque los puntos no están habilitados, o las condiciones no son favorables.

Destacan en el caso de Nueva Esparta, que pobladores de la península de Macanao tienen que recorrer kilómetros hasta La Asuncion, porque es el único lugar de inscripción, pero en horarios muy reducidos.

En tal sentido, aseguraron que este paso previo a procesos electorales debe ser cumplido con toda la normalidad y formalidad, además que urge conocer el cronograma electoral.

Jóvenes exigen al CNE eficiencia en el REP +Video

Jóvenes exigen al CNE eficiencia en el REP +Video