Seis consejos para ayudar a un deprimido #19Feb

Seis consejos para ayudar a un deprimido.

Ayudar a un deprimido no es sencillo, pero tampoco imposible. Esta es una enfermedad, no un defecto o una debilidad personal, que requiere tratamiento y el apoyo de quienes le rodean.

Actualmente, muchas personas sin importar su edad, sexo o condición social se encuentran atravesando episodios depresivos y no saben cómo manejarlo. En caso de que algún familiar o amigo esté padeciéndolo, te compartimos algunos consejos para que puedas ayudarlo a salir de esta situación.

¿Puedo ayudar a un deprimido?

Si, solo es necesario hacerle sentir que le apoyas, que le entiendes y no le juzgas. Esta persona debe entender que su problema puede superarse con la ayuda de quienes le rodean y con ayuda de un especialista.

En tal sentido, sugiérele que busque ayuda profesional de un psicólogo o un psiquiatra. Estos profesionales de la salud mental no solo te orientarán a cómo debes actuar, sino que indicará el posible tratamiento a seguir.

En tus manos

Cuando de ayudar a un deprimido se trata es fundamental que no busques el motivo de la depresión para consolarle, ya que es probable que no exista un motivo claro.

De igual manera, no trates de hacerle creer que esto es irreal, esta es una enfermedad confusa, pero muy real; así que evita frases como “alegra esa cara”, “tranquilo, ya pasará”.

Trata siempre de mantener la calma cuando te dirijas hacia esa persona, ya que, al enfadarte, gritarle o señalarle, dificultas más las cosas.

Por otra parte, no debes forzar a esa persona a hacer actividades que estén por encima de sus capacidades; todo lo contrario, sugiérele cosas para que poco a poco, y a su ritmo pueda irlas haciendo.

Jamás le digas que no pone de su parte, pues es probable que tengas razón, pero es que en esos momentos no lo hace porque no tiene la capacidad para hacerlo.

Finalmente, mantente dispuesto a escuchar, alienta a seguir adelante, y evita sobre todas las cosas, alimentar su tristeza, asumir sus responsabilidades, culpabilizar y minimizar la situación.

