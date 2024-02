El famoso personaje de la serie The Office

El mundo del entretenimiento llora la pérdida de Ewen MacIntosh, reconocido actor y comediante conocido por su papel como “Big Keith” en la versión británica de “The Office”. MacIntosh, fallecido a los 50 años, dejó una marca indeleble en la comedia británica con su interpretación de Keith Bishop, un contador aficionado a los huevos de codorniz que secretamente anhelaba convertirse en DJ.

Ewen MacIntosh fue un elemento destacado en las dos temporadas de “The Office”, una serie que se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural tras su estreno en 2001. Ricky Gervais, creador del programa, fue uno de los primeros en rendir homenaje a MacIntosh a través de las redes sociales, calificándolo como “un original absoluto”.

“Una noticia muy triste. El muy divertido y encantador Ewen MacIntosh, conocido por muchos como ‘Big Keith’ de The Office, ha fallecido. Un original absoluto. Descanse en paz”, escribió Gervais en sus plataformas sociales.

Stephen Merchant, coescritor y codirector de la serie, también expresó su pesar, describiendo a MacIntosh como “un hombre encantador y singularmente divertido” en Instagram. Merchant compartió cómo MacIntosh pasó de tener un papel secundario a convertirse en un personaje principal en “The Office” gracias a su ingenio y humor.

Además de su destacada participación en “The Office”, MacIntosh tuvo roles en otras comedias del Reino Unido, incluyendo “Miranda” y “Little Britain”. También es recordado por su trabajo en la película del aclamado director Yorgos Lanthimos, “The Lobster”, donde interpretó a un camarero entrenado dentro de un inquietante campamento. Su última aparición en pantalla fue en la comedia romántica de 2017 “Finding Fatimah”.

La noticia del fallecimiento de MacIntosh fue anunciada por su empresa de representación, Just Right Management. Aunque no se revelaron las causas de su muerte, se informó que el actor estuvo internado en Willow Green Care Home, lo que sugiere un delicado estado de salud.

Just Right Management también informó que se llevaría a cabo una cremación en unos días, a la que asistirían familiares y amigos cercanos.

Chelle Just, una empleada de la compañía, reveló que MacIntosh había estado lidiando con problemas de salud durante los últimos dos años. A principios de febrero de 2022, el actor publicó una fotografía en sus redes sociales donde se le veía en una cama de hospital con varios aparatos conectados, con la leyenda: “Me temo que corren malos tiempos para mí, amigos”.

Después de su participación en “The Office”, MacIntosh tuvo una carrera discreta en cine y televisión. En una entrevista con Vice, el actor lamentó haber dedicado tanto tiempo a la escritura y sugirió que si se hubiera centrado más en su carrera como actor, habría obtenido mejores roles frente a las cámaras.

Abre este enlace para unirte al canal de noticias en Whatsapp