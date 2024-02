Peso Pluma elimina cualquier rastro de su relación con Nicki Nicole en redes sociales

La joven cantante, Nicki Nicole, ha sido vista en compañía del reguetonero Rauw Alejandro, lo que ha generado revuelo en las redes sociales. Tras la difusión de imágenes de Peso Pluma con una joven que no era su novia, Nicki Nicole anunció públicamente el fin de su relación con el intérprete mexicano.

En un mensaje en sus redes sociales, la artista argentina expresó: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo; de ahí me voy”. Este anuncio sorprendió a sus seguidores y desató una ola de comentarios en la que incluso la supuesta tercera persona involucrada se pronunció.

A pesar de conservar videos y fotografías de su exnovia, Peso Pluma parecía mantener la esperanza de una reconciliación, mientras que Nicki Nicole dedicaba mensajes e insultos a su antigua pareja en sus presentaciones públicas. Sin embargo, la joven ha sido vista recientemente con Rauw Alejandro, dejando claro que ha superado su relación pasada.

Por su parte, Hassan Emilio Kabande Laija, alias Peso Pluma, ha eliminado cualquier rastro de su relación con Nicki Nicole en sus redes sociales, manteniendo solo publicaciones relacionadas con su carrera profesional. El fin del romance entre ambos es ahora una realidad, y cada uno seguirá su camino por separado, enfocados en sus respectivas carreras artísticas.

El futuro de Nicki Nicole y Peso Pluma en el ámbito sentimental es incierto, pero por ahora están centrados en sus proyectos profesionales.