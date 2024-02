Ricky Martin demuestra que los años no tienen efecto en él en su última aparición en GQ

El reconocido cantante puertorriqueño, Ricky Martin, está en la cúspide de su carrera artística con más de 20 años de trayectoria. Recientemente, ha sido protagonista de un reportaje en la prestigiosa revista GQ México.

En la entrevista realizada para la portada de marzo Latam, Ricky Martin comparte detalles sobre su evolución como artista y su pasión por la actuación. El cantante, que se ha mantenido en la cima de la fama durante más de dos décadas, busca reinventarse como estrella sin perder su esencia.

Actualmente, Ricky Martin se encuentra inmerso en una gira junto a Pitbull y Enrique Iglesias, mientras también participa en la serie de Apple TV+ llamada Palm Royale. En esta producción, ambientada en el Palm Beach de los años 60, el boricua interpreta a Robert, un personaje con una orientación ambigua que trabaja en un exclusivo club.

Esta no es la primera incursión de Ricky Martin en la actuación, ya que en 2018 impresionó a críticos y fanáticos con su interpretación de Antonio, la pareja del famoso diseñador de moda Gianni Versace, en la serie American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace. Además, en la década de los 90, tuvo una participación en la icónica serie General Hospital.

Si bien Ricky Martin se alejó temporalmente de la actuación para concentrarse en su exitosa carrera musical, su regreso a la pantalla chica ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores. Su versatilidad y carisma lo convierten en un talento multifacético que continúa cosechando éxitos en diferentes ámbitos artísticos.