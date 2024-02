El presidente Cabello afirma con certeza que María Corina Machado no será candidata

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, enfatizó que las elecciones presidenciales de 2024 se llevarán a cabo de manera pacífica y sin la presencia de María Corina Machado como candidata.

“Ella sabe que no va, no hay ni una sola posibilidad de que participe en estas elecciones como candidata. No solo en esta, sino tampoco en la próxima, hasta el año 2037 no puede participar según la resolución de la Contraloría. Son solo pataletas. Les auguro pronto cansancio, la gente está cansada de eso”, advirtió Cabello durante una rueda de prensa.

Desestimó la idea de que la dirigente de Vente Venezuela esté promoviendo la versión de que sin su candidatura no habrá elecciones limpias. Afirmó que de todas formas habrá elecciones presidenciales este año, pero sin el “fraude” que, según él, la oposición cometió en las primarias del 22 de octubre organizadas por Súmate.

“Esa señora no será parte de la elección, es cosa juzgada. Habrá elecciones sin ella y la gente participará para elegir al presidente de Venezuela”, insistió.

Cabello acusó al comando de campaña de Machado y a su organización política de pagar a grupos de motorizados para generar violencia en los actos a los que la aspirante a Miraflores asiste en el interior del país como parte de una gira nacional. Advirtió que estos actos violentos serán respondidos por las Unidades Populares para la Paz (Uppaz) y el plan cívico, militar y policial Furia Bolivariana.

“No vamos a caer en la provocación. Cargan autobuses de un lado a otro, pagan a motorizados para generar violencia, pero ellos confiesan después quién les pagó y para qué”, dijo.

“Sanciones no dependen de nosotros”

En cuanto a la posible reimposición de sanciones internacionales por parte de Estados Unidos si persiste la inhabilitación contra Machado, Cabello afirmó que esas medidas no dependen del gobierno venezolano, sino de la administración estadounidense.

“¿Vendrán nuevas sanciones? Eso no depende de nosotros, es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Por los problemas que tienen, no deberían inventar cosas. El único plan migratorio que funciona lo tienen con Venezuela, para los venezolanos que quieran regresar, aquí los esperamos con los brazos abiertos a menos que tengan cuentas con la justicia. Ojalá se dedicaran a resolver sus problemas internos”, expresó.

Ante las críticas de la Plataforma Unitaria Democrática a la consulta realizada en el Parlamento en 2020, sobre la propuesta de cronograma electoral que se firmará este 27 de febrero y se presentará al Poder Electoral, Cabello indicó que la oposición se contradice al acudir al Palacio Legislativo para llevar sus observaciones.

“No tienen credibilidad, no tienen mucho que perder. Ellos llamaron a la abstención. ¿Quién los obligó? Ese diálogo se seguirá haciendo con ellos o sin ellos”, agregó.