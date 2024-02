HBO Max cambia de nombre a Max a partir del 27 de febrero

La plataforma de streaming HBO Max desaparece para dar paso a Max a partir del 27 de febrero, con una amplia oferta de contenidos provenientes de la fusión entre Warner Bros. Discovery.

Max, la nueva plataforma resultante de la transformación de HBO Max, llega a Argentina, Latinoamérica y el Caribe este martes, tras su lanzamiento en Estados Unidos en mayo de 2023. Con más de 37 mil horas de contenido, el servicio ofrece una variedad expandida de series, películas y eventos en vivo, fusionando los catálogos de WarnerMedia y Discovery tras su unión en abril de 2022.

En Max se podrán encontrar títulos de marcas reconocidas como HBO, Warner Bros., DC, Discovery, Cartoon Network, Discovery Kids y Adult Swim, destacando franquicias como “Game of Thrones”, “Harry Potter”, “The Big Bang Theory” y “Rick & Morty”, entre otros. La plataforma también estrenará nuevas series como “El régimen”, “El simpatizante” y “The Girls on the Bus”, así como la segunda temporada de “Royal Crackers”.

Además, Max será la primera plataforma en presentar películas de estudios importantes como Sony Pictures y NBCUniversal, así como eventos en vivo como ceremonias de premios. La plataforma promete una experiencia de usuario mejorada y se posiciona como un referente en el sector del entretenimiento en streaming.