Madre de militar secuestrado en Chile pidió a Interpol hacer todo lo posible para encontrar a su hijo.

Omaira Moreno, madre del militar venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado en Chile el pasado miércoles, pidió a la Interpol «hacer todo lo posible» para encontrar a su hijo, cuyo paradero aún se desconoce, y solicitó a las autoridades chilenas mantener los esfuerzos en el caso.

Moreno, quien agradeció al gobierno de Gabriel Boric por su atención y el despliegue en la investigación, compartió su preocupación como familia y reconoció su imposibilidad de viajar a Chile debido a la falta de documentos.

Por eso, recurrió a los medios públicos para solicitar apoyo y comprensión.

«Espero que sigan acompañándome y comprendan mi angustia. Al servicio de Interpol, le pido que hagan todo lo posible, y de igual manera agradecerles su atención del caso», manifestó la mujer en un video.

La madre del militar Ronald Ojeda destacó asimismo la importancia de los esfuerzos internacionales en la búsqueda de su hijo.

En su declaración, expresó: «Debido a que me encuentro gravemente afectada, he decidido realizar mi solicitud a modo de lectura. Me dirijo ante ustedes con la finalidad de conseguir, por las vías públicas, información acerca del paradero y la vida de mi hijo, a quien secuestraron en Chile hace cinco días».

Moreno subrayó que se debe atender este caso como una clara violación de los derechos humanos. Y también instó a las autoridades a no permitir que la vida de su hijo, quien había recibido el asilado político por el gobierno de Boric, continúe en riesgo.

A Ronald Ojeda, militar en retiro y opositor al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, lo sacaron de su casa en Independencia un grupo de sujetos armados y encapuchados que se hicieron pasar por integrantes de la Policía de Investigaciones.

