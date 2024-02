Voluntad Popular rechaza integrarse de forma activa en la Internacional Socialista.

El partido político venezolano Voluntad Popular (VP), bajo el liderazgo de Leopoldo López, anunció este lunes que dejó de ser parte activa de la Internacional Socialista (IS) hace siete años, en respuesta a la decisión de la organización de expulsarlos por no cumplir con los códigos establecidos, al cambiar sus posturas hacia la derecha.

La vicepresidenta de la IS, Paulina Lampsa, informó el domingo que VP ha violado los códigos éticos de la organización al modificar su línea ideológica, y que la expulsión se ratificará por votación en las próximas semanas.

VP, que aún figura como miembro pleno en el listado de la IS en su sitio web, explicó en un comunicado que no ha formado parte activa de la IS en los últimos siete años, aunque no especificó si en algún momento comunicaron su intención de darse de baja ni bajo qué calidad han permanecido inactivos durante este tiempo.

En su comunicado, VP expresó que consideran que “la lucha contra las dictaduras y las autocracias no debe distinguir entre ideologías”. Además, agradecieron a líderes socialistas como Felipe González, Michelle Bachelet, George Papandreou y Luis Ayala por su compromiso con la causa democrática venezolana, a pesar de las diferencias ideológicas.

El partido concluyó afirmando que siempre hay formas de apoyar a quienes promueven la democracia, sin importar las diferencias ideológicas.