Aventura presenta su nueva gira “Cerrando Ciclos”

Romeo Santos y Aventura, dos de los nombres más importantes en la música latina, se unen una vez más para la gira “Cerrando Ciclos 2024”, anunciada el martes (27 de febrero).

La gira de 20 fechas, producida por CMN Events, comenzará el 1 de mayo en Sacramento, California y concluirá en Dallas, Texas el 11 de junio, con dos fechas programadas en Canadá. El legendario grupo de bachata, reconocido por éxitos como “Obsesión”, “Dile al amor” y “Un beso”, también visitará importantes ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Nueva York y Miami.

“Este año hay algo que debo realizar y concluir”, expresó Santos en un comunicado. “Quiero que me acompañen en una jornada donde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas”.

La última vez que Santos y Aventura se reunieron fue apenas meses antes de la pandemia de coronavirus, para su exitosa Gira Inmortal, que recaudó 25,8 millones y vendió 189,000 boletos en 15 conciertos entre el 5 de febrero y el 10 de marzo de 2020, según cifras reportadas a Billboard Boxscore.

Las entradas para Cerrando Ciclos estarán disponibles a partir de las 12 del mediodía (hora del este) del viernes (1 de marzo) a través de ticketmaster.com y axs.com.

