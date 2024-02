Regulación del servicio de delivery por Ipostel deja más preguntas que respuestas.

El pasado viernes 23 febrero se conoció que el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) se encargaría de regular las operaciones de entregas a domicilio en el país. Esto fue confirmado este lunes 26 por la gerente general del servicio de mensajería de MRW, Cecilia Rivero, en una entrevista radial.

Rivero indicó que “tendrían que tener la habilitación postal otorgada por Ipostel” en respuesta a si los locales y restaurantes podrían seguir haciendo delivery por cuenta propia.

La medida, que está publicada en la gaceta N° 42.813 del pasado 5 de febrero, incluye a los servicios de entregas a domicilio que sean efectuadas a través de plataformas digitales, redes sociales, postales y comerciales. Dicha medida será aplicada a todas las personas naturales o jurídicas que sean operadores postales privados.

“Para optar a la habilitación postal deberá consignase una solicitud de otorgamiento de la citada habilitación”, se lee en un resumen realizado por la empresa Kpmg Venezuela sobre esta nueva regulación.

Para Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, todavía es pronto para hacer un análisis a fondo del tema. Sin embargo, estima que “habrá un encarecimiento en el costo para los usuarios porque hay elementos adicionales que se están sumando y tendrán impacto negativo”.

Oliveros explicó que podría haber un punto positivo para las empresas que hacen entregas a domicilio como principal actividad. “El punto positivo tiene que ver con la relación contractual con los repartidores porque destaca que no hay una vinculación. Reconoce que no son empleados”, afirmó el director de Ecoanalítica.

Sin embargo, el experto venezolano indicó que las empresas más pequeñas podrían sentir un mayor impacto de esta medida. “Pequeños negocios como un restaurant o una ferretería van a tener que acoplarse a esta medida. Cumplir con toda la estructura regulatoria y allí sí puede tener una incidencia importante. Digamos que no todos están preparados para asumir este impacto en costos al hacer este registro”, resaltó Oliveros.

Usuarios en redes sociales reaccionaron rápidamente sobre este tema y pusieron en duda que la medida sea beneficiosa para los repartidores, así como para las pequeñas empresas. Algunos indicaron que ni siquiera sabían de la existencia de Ipostel.

Justamente sobre el éxito de este ente público a la hora de regular los servicios de entrega, Oliveros comentó que es un elemento que puede generar preocupación. “Esta medida podría afectar el tema de manera negativa al sector de reparto a domicilio. Podría hacer que un sector que venía teniendo un crecimiento importante en los últimos años probablemente se desacelere en vista de estas regulaciones”, aseguró el experto.

No obstante, Oliveros recordó que todavía hay que ser cautelosos y esperar a que se revele más información sobre la regulación.

Tomar parte de un negocio en crecimiento en Venezuela

Para Henkel García, analista financiero y director de Albusdata, Ipostel se habría dado cuenta de que el delivery es “un negocio grande”. Sin embargo, García aseveró que el ente público podría no tener una infraestructura adecuada para asumir esta responsabilidad. “Podrían no dar el servicio de la misma calidad. Yo no creo que sea fácil que ahora todo este servicio sea a través de Ipostel”, resaltó el analista venezolano.

Desde el inicio de la pandemia, zonas de Venezuela se vieron cubiertas cada vez más por repartidores a domicilio y surgieron empresas que asumieron un vacío importante en el mercado criollo como es el caso de Yummy.

Mientras que los establecimientos de comidas han tenido al delivery como aliado fundamental para poder sortear los problemas económicos derivados por la pandemia de la covid-19.

Para García, Ipostel “quiere quedarse con la torta”.

No obstante, el analista puso en duda que esto vaya a ocurrir. “Del deseo a la realidad hay un trecho bastante grande. Quizá Ipostel se sume a todo este mundo de delivery si entra como un competidor más. No lo veo mal. Pero que compita con las mismas condiciones que están los demás”, resaltó.

Según datos de Ecoanalítica, “una empresa promedio de delivery genera un 40% más de beneficiarios directos e indirectos que las empresas de manufactura grandes del país”.

