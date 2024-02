Una familia necesita 500 dólares solo para comer.

Según datos proporcionados por el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), la canasta básica, que comprende 60 productos esenciales, tiene un costo aproximado de 535 dólares. Sin embargo, la magnitud de este gasto se vuelve aún más impactante al considerar que se requieren 158 salarios mínimos para adquirirla.

El director del Cendas, Óscar Meza, enfatizó que este monto es específicamente para cubrir necesidades alimentarias. Para una familia de cinco miembros, se estima que se necesita un poco más de 100 dólares por integrante. Esto significa que, incluso si un empleado público tuviera un ingreso de 100 dólares, apenas alcanzaría para sus propios gastos, dejando desprotegidos a los otros cuatro miembros de su familia.

Es importante destacar que la cantidad de miembros por familia ha ido disminuyendo, pero hasta que no haya una comunicación oficial del Instituto Nacional de Estadística, no se puede afirmar con certeza. Además, Meza señaló que este cálculo se basa en datos recopilados en mercados populares de Caracas, como el de Coche, Quinta Crespo y La Urbina, y no en zonas de alto costo como La Castellana.

Otros gastos

Aunque el enfoque principal es la alimentación, Meza advirtió que, si se incluyeran otros gastos como transporte y artículos de aseo, el monto se multiplicaría por el doble. En resumen, la Canasta Básica Alimentaria representa un desafío significativo para las familias venezolanas, especialmente para aquellos cuyos ingresos no se ajustan a la realidad económica actual.

Por otro lado, los pensionados enfrentan una situación aún más compleja. Con un ingreso de 3 dólares con 38 centavos, más el bono, su capacidad para cubrir necesidades básicas es extremadamente limitada. Este desajuste salarial, donde un profesor gana lo mismo o menos que un colector de autobús o un parquero, refleja las dificultades económicas que afectan a diversos sectores de la sociedad.

En conclusión, la Canasta Básica Alimentaria no solo es un número abstracto, sino una realidad que impacta directamente en la calidad de vida de las familias venezolanas. Es urgente buscar soluciones que permitan garantizar el acceso a alimentos básicos sin comprometer la dignidad y el bienestar de la población.