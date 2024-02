Ex de Cristian Castro niega rumores de infidelidad con una mujer transgénero

La empresaria de bienes raíces Mariela Sánchez salió a desmentir los rumores de infidelidad que rodean su reciente ruptura con el cantante Cristian Castro. Ante las especulaciones de que el intérprete de “Azul” habría sido infiel con una mujer transgénero, Sánchez afirmó rotundamente: “Cristian estaba las 24 horas conmigo en Uruguay, imposible que haya salido con alguien, imposible. De él se hablan muchas cosas que son mentira”.

La pareja confirmó hace poco la finalización de su relación sentimental, generando todo tipo de rumores sobre las causas de la separación. Sánchez, en una entrevista para América TV citada por People en Español, desestimó las habladurías y dejó claro su desconcierto ante la situación, aunque prefirió no ahondar en detalles sobre lo ocurrido.

La argentina también mencionó que Verónica Castro, madre de Cristian, fue respetuosa y amable durante su relación con el cantante. Sin embargo, aseguró que no tiene intenciones de hablar más sobre él: “Fui la novia de él y no me interesa decir nada de Cristian. Puede que no haya resultado, pero hablar de él, no voy a hablar, eso seguro”.

La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez parecía sólida, llegando incluso a presentarse ante la madre del cantante en México. Sin embargo, tras los rumores de ruptura que surgieron luego de una presentación en la Ciudad de México, la pareja confirmó su separación, dejando a todos sorprendidos.