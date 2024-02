Paraguay aboga por elecciones transparentes con Machado en Venezuela

El presidente paraguayo, Santiago Peña, ha sugerido que Venezuela realice elecciones “libres y transparentes”, permitiendo la participación de la opositora María Corina Machado. Peña también abogó por que las relaciones entre ambos países sean de carácter “estatal” y no estén condicionadas a la amistad entre los presidentes en turno.

Estas declaraciones fueron realizadas durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en Madrid, donde Peña se encuentra en su primera visita oficial. El presidente paraguayo recordó que el gobierno anterior de Paraguay desconoció al Gobierno de Nicolás Maduro, medida que él revirtió al asumir el cargo el año pasado.

“Los países deben mantener relaciones de Estado a Estado, no basadas en amistades presidenciales. No se trata de un club de amigos, las relaciones son institucionales”, destacó Peña. Además, enfatizó que Paraguay defiende la democracia, pero también mantiene relaciones con naciones que no siguen el mismo sistema político.

En relación con la situación en Venezuela, Peña afirmó que el país “es una democracia o aspira a serlo”, por lo que propuso la realización de elecciones libres y transparentes en las que María Corina Machado tenga la oportunidad de participar. Aunque reconoció que no está en posición de dar lecciones de democracia, manifestó la disposición de Paraguay para colaborar en este proceso.

Asimismo, Peña expresó su preocupación por las sanciones impuestas a Venezuela sin el respaldo de un esfuerzo colectivo de otros países para mejorar la situación en la nación. “Venezuela merece tener elecciones con la participación de todos los candidatos”, subrayó.