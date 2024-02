Suspenden a Paul Pogba por dopaje: No podrá jugar por este tiempo.

El futbolista francés Paul Pogba fue suspendido por cuatro años sin tener actividad alguna relacionada con el fútbol, después de dar positivo en dopaje.

El futbolista de de 30 años dio positivo en hidroepiandrosterona (Dhea) en las pruebas realizadas despúes de un partido entre Udinese y Juventus del 20 de agosto de 2023, correspondiente a la primera jornada de la Serie A del fútbol italiano.

🚨🇫🇷 BREAKING: Paul Pogba has been banned from football for four years due to doping. pic.twitter.com/1BsdRmijOq— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 29, 2024