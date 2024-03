Inés María Calero hospitalizada tras contraer la enfermedad “rompehuesos”

La reconocida Miss Venezuela 1987, Inés María Calero, tuvo que ser hospitalizada después de asistir a la trigésima sexta edición de Premio Lo Nuestro en Miami. Calero fue ingresada debido a una fuerte gripe que ella misma describió como “rompehuesos”. Según sus publicaciones en redes sociales, la situación se complicó y llegó a perder el sentido del gusto, lo que llevó a su entorno a sospechar de influenza o Covid-19.

Tras superar este episodio, Inés María Calero compartió en su cuenta de Instagram que su evolución ha sido positiva y que se encuentra casi lista para retomar sus actividades normales. En sus historias, expresó: “Ya sintiéndome mucho mejor. Estuve bien enfermita terminé en el hospital, me sentí mal, pero gracias a Dios aquí estamos con mucha actitud y ganas de salir a la calle”.

En cuanto a su paladar, Calero confirmó que no se trata ni de influenza ni de Covid-19. Aclaró: “Ya tengo sabor. No es flu (influenza), no es Covid-19… pero bueno, hay días buenos y no tan buenos. Gracias por tantos mensajes hermosos y por estar pendientes de mí”.

Decidida a seguir un tratamiento natural para su recuperación, la ex reina de belleza preparó una sopa de pollo para recargar energías. Comentó: “Aquí está mi sopita de patica de pollo. La hice yo misma para curarme”. Este plato es conocido por sus propiedades para combatir la congestión nasal y el malestar de la gripe.

Inés María Calero, aferrada a la idea de tomarse un día a la vez, expresó su gratitud por la vida, la música, el amor de su familia y los mensajes de apoyo que ha recibido. También compartió con sus seguidores el proceso de preparación de su sopa, demostrando que ya recuperó fuerzas para cocinar.

El 22 de febrero, Inés María asistió al Kaseya Center de Miami junto a su hijo Jonathan Moly para disfrutar de Premio Lo Nuestro 2024 y apoyar las nominaciones de este último. En una entrevista desde la alfombra magenta, expresó su alegría por estar en el evento y el orgullo de ver a su hijo nominado. Comentó: “Estoy muy feliz de estar en esta alfombra de Premio Lo Nuestro y doblemente orgullosa de que mi hijo pueda estar aquí. Dos nominaciones que, aunque suene cliché yo le digo: ‘hijo, estar nominados con grandes ya para mí es un triunfo’”.

Abre este enlace para unirte al canal de noticias en WhatsApp