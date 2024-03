Acusan a Wilfrido Vargas de plagio por la canción “El baile del perrito”

La asociación de compositores habría sugerido la acción legal contra Wilfrido Vargas, tras supuestas “promesas incumplidas” del merenguero.

En 1989, Wilfrido Vargas lanzó la canción “El baile del perrito”, la cual se convirtió en un éxito rotundo. Sin embargo, 35 años después, Juan Valdez Ybet, compositor, arreglista y productor dominicano, ha iniciado un proceso judicial en contra del cantante para reclamar los beneficios y derechos correspondientes a dicho tema.

Según el demandante, fue a instancias de una asociación de compositores que decidió emprender esta acción legal debido a lo que considera “promesas incumplidas” por parte del merenguero.

“Yo no inicié esta reclamación por decisión propia, me indicaron que debía hacerlo por la dignidad del compositor”, afirmó Valdez Ybet a la agencia AP. “Por eso cuento con el respaldo de la comunidad de compositores, no estoy solo en esto”.

El caso cobró relevancia pública cuando la audiencia programada para el pasado miércoles 28 de febrero fue pospuesta hasta el próximo 22 de mayo.

El compositor asegura que el propio Vargas reconoció su coautoría en el sencillo en disputa en la publicación “Me volviste loco, Wilfredo”, lo cual refuerza su demanda.

“Wilfrido reconoce en su libro que yo soy uno de los compositores de ‘El baile del perrito’. Aunque tengo un gran respeto por él, me prometieron algo años atrás y no cumplieron”, enfatizó Valdez Ybet.

Por su parte, el equipo legal de Wilfrido Vargas ha declarado que el cantante no tiene ninguna opinión sobre el caso, el cual está actualmente en los tribunales de la República. “Agradecemos su interés”, comentó el mánager del artista dominicano.