Carolina Perpetuo se desliga del caso de Marian Valero

Perpetuo, quien comparte proyecto laboral con Valero en VDigital 24 junto a la también actriz Scarlet Ortiz, negó rotundamente estar involucrada en las presuntas actividades extorsivas denunciadas ante el Ministerio Público.

Según la denuncia en cuestión, se habría solicitado una importante suma de dinero a una empresaria a cambio de no publicar información comprometedora en VDigital 24. Los señalados en este caso son Valero, así como los ex empleados Humberto José Estaba Urbáez y Ruth Elizabet Suárez Coronado.

“A mí que me revisen, quien no la debe no la teme y yo no la temo, doy la cara y bien alta porque rabo de paja, no tengo”, expresó Perpetuo en declaraciones recogidas por Diario Meridiano.

Asimismo, la actriz agregó: “Que ganas de ESPECULAR Y DIFAMAR! Que manera de ser obscenamente AMARILLISTAS! IRRESPONSABLES! Puro circo! RECHAZO CATEGÓRICA Y CONTUNDENCIA que me involucren y relacionen con un asunto con el que no tengo absolutamente NADA QUE VER! Ni tengo la MENOR IDEA! Investiguen bien antes de enlodar el nombre de la gente! Temerarios mediocres!!!!”.