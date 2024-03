Carolina Perpetuo se desvincula del caso de Marian Valero

La reconocida actriz Carolina Perpetuo ha salido a desmentir categóricamente cualquier conexión con las acusaciones de extorsión que enfrenta Marian Valero, colaboradora de VDigital 24, un medio donde también trabajan Perpetuo y Scarlet Ortiz.

Las acusaciones, actualmente bajo investigación por el Ministerio Público, implican a Valero, así como a dos ex empleados de la empresa, Humberto José Estaba Urbáez y Ruth Elizabet Suárez Coronado, en presuntas solicitudes de dinero a cambio de no publicar información comprometedora en el medio.

En un comunicado, Perpetuo expresó: “A mí que me revisen, quien no la debe no la teme y yo no la temo, doy la cara y bien alta porque rabo de paja, no tengo”. Asimismo, rechazó de manera contundente cualquier intento de relacionarla con el caso, afirmando que no tiene ninguna participación en el mismo.

La actriz también manifestó su indignación ante lo que considera especulaciones y difamaciones injustas: “Que ganas de ESPECULAR Y DIFAMAR! Que manera de ser obscenamente AMARILLISTAS! IRRESPONSABLES! Puro circo! RECHAZO CATEGÓRICA Y CONTUNDENCIA que me involucren y relacionen con un asunto con el que no tengo absolutamente NADA QUE VER! Ni tengo la MENOR IDEA! Investiguen bien antes de enlodar el nombre de la gente! Temerarios mediocres!!!!”.

En medio de esta polémica, Perpetuo ha dejado claro su deseo de que se aclaren los hechos y se resuelva la situación de manera transparente. Por su parte, Valero y los demás involucrados continúan siendo investigados por las autoridades competentes.

