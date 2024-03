Asaltan la vivienda del director de una ONG en Caracas

La residencia del director de la organización Una Ventana a la Libertad, el abogado Carlos Nieto Palma, fue violentada este miércoles 6 de marzo, según informó a Efecto Cocuyo este jueves.

“Violentaron las cerraduras y desbarataron los cuartos como buscando algo, lo extraño es que no se robaron nada y me pone eso en duda si fue hampa común, alguien que me estaba siguiendo o un aviso”, dijo Nieto Palma.

El hecho ocurrió en La Tahona, municipio Baruta, al este de Caracas. Durante el hecho en la residencia no se encontraba el defensor de derechos humanos ni su madre, de 85 años de edad, con la que reside.

El activista fue de viaje a la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, atendiendo compromisos de la organización con la que trabaja.

Aseguró que está en contacto con funcionarios de la policía de Baruta, quienes se están investigando el hecho.

“La policía de Baruta estuvo ayer (miércoles 6.03.2024) realizando el proceso de investigación, tomaron fotos, datos, huellas. Mi mamá tenía que ir hoy a notificar la denuncia. Mi cuarto fue el más violentado, donde más buscaron, pero no se llevaron las computadoras”, aseguró.

Hasta el momento Nieto Palma maneja dos hipótesis de lo que pudo suceder; la primera es que haya sido hampa común, aunque no se llevaron nada de valor, y la segunda es que mandaron a revisar lo que tenía en su vivienda para dar un aviso y baje el tono a lo que dice.

Nieto Palma indicó que es representante de la abogada y activista Rocío San Miguel en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que envía información al desde el día en que detuvieron a la directora de la ONG Control Ciudadano, el pasado 9 de febrero.

“No sé si eso pudiera tener alguna relación”, dijo Nieto Palma.

Quién es Carlos Nieto Palma

Carlos Nieto Palma es abogado y director de Una Ventana a la Libertad, organización que defiende los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que denuncia desde hace más de cinco años las condiciones en las que se encuentran los calabozos policiales y recintos carcelarios en el país.

En sus múltiples informes, Una Ventana a la Libertad ha advertido sobre el grave hacinamiento, corrupción y las dramáticas condiciones en las que viven las personas presas en el país.

La organización describe el drama que se vive en los calabozos policiales al señalar que “son las nuevas prisiones del país” a pesar de que fueron construidos para estar detenido en un rango menor de 48 horas.

Nieto Palma también ha denunciado, mediante la ONG y distintos medios de comunicación, a las organizaciones criminales y de delincuencia organizada que hacen vida y operan en las cárceles y centro de detención preventiva del país.