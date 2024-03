El CNE extiende invitación a la Unión Europea, Centro Carter y ONU para observar las elecciones presidenciales.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, anunció que el directorio del ente aprobó el envío de invitaciones para la observación internacional de los comicios presidenciales del 28 de julio. Entre los organismos a los que se les enviará la invitación se encuentran la Unión Europea (UE), el Panel de Expertos de Naciones Unidas (ONU) y el Centro Carter, entre otros.

En una breve declaración, que duró menos de 15 minutos, Amoroso destacó que se trata de una “observación electoral amplia”. También mencionó que se convocará a la Unión Africana, la Celac, Caricom y la Unión Interamericana de Organismos Electorales.

Amoroso señaló que los expertos invitados deben cumplir con requisitos constitucionales y legales, sin especificar cuáles. Esta información fue proporcionada el 7 de marzo en un mensaje oficial.

Esta decisión se basó en propuestas tanto del acuerdo de Barbados, firmado por la plataforma unitaria democrática y el chavismo en octubre de 2023, como en un acuerdo de la Asamblea Nacional de 2020 recibido por el CNE el 1 de marzo.

Cronograma electoral ajustado

Expertos electorales como Jesús Castellanos Vásquez y Eugenio Martínez han expresado que las misiones internacionales requieren tiempo suficiente para realizar reuniones con el CNE, firmar acuerdos de observación y preparar la presencia de expertos antes, durante y después de la jornada electoral. Tanto la ONU como la UE solicitan que la invitación se realice seis meses antes de las elecciones, lo que indica que con solo cuatro meses previos a los comicios presidenciales, la observación internacional no sería factible.

Analistas políticos como Carmen Beatriz Fernández han explicado que el chavismo busca sortear el acuerdo de Barbados al acelerar un cronograma electoral y convocar a una observación internacional, a pesar de saber que no habrá tiempo suficiente. Posteriormente, argumentarán que sí hicieron las invitaciones pero que los organismos las rechazaron.

El acuerdo de Barbados establece que la Unión Europea, el Panel de Expertos de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter deben ser invitados a la observación electoral internacional.

La presencia del Centro Carter, la ONU y la UE son requisitos fundamentales de la Plataforma Unitaria Democrática como garantías democráticas para las elecciones, además de la actualización del Registro Electoral.

Por otro lado, el documento entregado por la AN de 2020, firmado por diversos sectores políticos y sociales, establece la invitación de misiones de acompañamiento nacional e internacional, siempre que respeten la Constitución y las leyes.

Declaraciones sin interrogantes

El presidente de la AN de 2020 y líder de la delegación negociadora de Miraflores, Jorge Rodríguez, ha declarado en repetidas ocasiones que la UE no cumple con los requisitos de imparcialidad e no injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Esto se debe a las sanciones impuestas por la UE al gobierno de Nicolás Maduro por violaciones de derechos humanos en noviembre de 2023.

Esta fue la segunda convocatoria de prensa realizada por el organismo electoral sobre los comicios presidenciales, y al igual que la primera, no se permitieron preguntas de los periodistas al presidente del CNE.

