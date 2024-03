Autora de libro sobre el Tren de Aragua, por crimen de Ronald Ojeda “Hay cosas que no cuadran”

Ronna Rísquez, autora de libro sobre el Tren de Aragua, por crimen de Ronald Ojeda: «Hay cosas que no terminan de cuadrar»

Ronna Rísquez, la autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, conversó con Mala Espina sobre el secuestro y homicidio del exteniente venzolano Ronald Ojeda, y la aparente participación del este grupo criminal en el delito.

Rísquez, quien lleva más de dos décadas investigando el crimen organizado y logró ingresar a la Cárcel de Tocorón, que fue la base principal del Tren de Aragua durante años, no está segura de que esta megabanda sea la autora del delito.

«Yo creo que las características del hecho no cuadran con la forma de operar del Tren de Aragua. Puede ser que haya excepciones. Pero con base a lo conocido esto no coincide«, señala la periodista.

Recordemos que hace unos días la Fiscalía Nacional confirmó la participación de una «organización transnacional» del crimen organizado que operó en el secuestro. En este contexto, apuntó a que uno de los principales sospechosos, Walter Rodríguez, tiene vínculos con el Tren de Aragua.

Según comenta la experta en el Tren de Aragua ellos «tienen una operación importante en Chile. Aunque en algún momento las autoridades presumían que algunos de los líderes de la organización que habían estado en Chile ya no estaban, la operación se había mantenido».

Sin embargo, ella tiene dudas si este grupo tiene participación en el secuestro con homicidio de Ojeda, por la naturaleza del caso.

«Me parece bastante llamativo que sea el Tren de Aragua el que haya participado en este homicidio. Por varias razones. La forma en que es sometido, las personas que se llevan al militar venezolano son personas que parecieran tener una formación policial o militar. Es decir, no parecieran ser delincuentes comunes. Si se trataba de una actividad delictiva del Tren pudieron recurrir al sicariato. Si el objetivo era matar a esta persona, este tipo de organizaciones recurren a procesos más simples, como el sicariato. Ahí hay algunas cosas que no terminan de cuadrar«, señala Rísquez.

En este sentido, la periodista menciona que «la Fiscalía debería precisar bajo qué argumento o qué pruebas hay de que estas personas son del Tren de Aragua«.

Además, también menciona que «tiene que haber una coincidencia entre las motivaciones de esta organización y el móvil (motivación)«. Sobre todo cuando este último no está claro.

Las motivaciones políticas y los prófugos

Con respecto al móvil del crimen, que aún no se define, una de las hipótesis que surgieron con el caso es que hubo intervención del régimen de Nicolás Maduro, en particular porque Ojeda se declaró «traidor a la patria» y se le acusó de conspirar contra el Gobierno.

Sobre este punto, Rísquez asegura que no tiene «información ni pruebas de que haya vínculo entre el Tren de Aragua y el Gobierno venezolano«.

Por otra parte, consultamos sobre un posible paradero de los dos prófugos de la justicia por este caso. La periodista nos confirmó que «el Tren de Aragua tiene presencia en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, entonces cualquier de estos países es potencialmente un refugio para miembros del Tren de Aragua«.

Sin embargo, Rísquez afirma que lo que ella cree que es importante «es el hecho de que hayan salido de Chile. Estamos en un punto bastante nulo del proceso, en el sentido que los dos actores más importantes aparentemente del hecho ya no fueron capturados. No importa donde estén, el problema es que no están en Chile«.

