Descubre quiénes fueron los galardonados con los premios Razzie, lo más decepcionante del cine

Megan Fox se lleva el premio a peor actriz y actriz de reparto en la 44ª edición de los premios Razzie

Cada año, en paralelo a la celebración de los premios Oscar, se lleva a cabo la ceremonia de los premios Razzie, que destaca lo peor del cine según ellos. En esta edición, Jason Statham, Vin Diesel y Ana de Armas estaban entre los nominados a peor actor y actriz, mientras que películas como “Expend4bles”, “Meg 2: The Trench”, “Shazam! Fury of the Gods” y “Exorcist: Believer” competían por el premio a peor película de 2023.

Sin embargo, la sorpresa llegó con la victoria de la película de terror “Winnie the Pooh: Blood & Honey” como peor película del año, en una mala señal para la figura de Mickey Mouse. En cuanto a las actuaciones, Jon Voight se llevó el premio a peor actor por su papel en “Mercy”, mientras que Sylvester Stallone ganó en la categoría de peor actor de reparto por “Expend4bles”.

La actriz de “Transformers”, Megan Fox, se destacó al llevarse dos premios Razzie, a peor actriz y actriz de reparto por sus roles en “Johnny & Clyde” y “Expend4bles”, respectivamente. La película de terror “Winnie the Pooh” sumó otros cuatro premios, incluido el de peor pareja en la pantalla para Pooh y Piglet como “Blood-Thirsty Slasher/Killers”.

Los premios Razzie, también conocidos como Premios Golden Raspberry, no han estado exentos de controversia en el pasado. En 2010, Sandra Bullock asistió a la ceremonia para aceptar su premio a peor actriz por “All About Steve”, aunque más tarde ganaría un Oscar por “The Blind Side”.

