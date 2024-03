El premio se enfoca nuevamente en las películas exitosas en taquilla

El aclamado drama dirigido por Christopher Nolan, ‘Oppenheimer’, ha logrado liderar las nominaciones a los premios Óscar 2024 con un total de 13 menciones. Le siguen de cerca otras películas destacadas como ‘Pobres criaturas’ de Yorgos Lanthimos con 11 nominaciones, y ‘Los asesinos de la luna’ de Martin Scorsese con diez. Por otro lado, ‘Barbie’ cuenta con ocho nominaciones, aunque sorprendentemente ni la actriz Margot Robbie ni la directora Greta Gerwig han sido nominadas en esta ocasión.

Los premios Óscar se preparan para reconocer a una película taquillera con su máximo galardón. Tras años de destacar producciones más independientes como ‘La forma del agua’ y ‘Nomadland’, la favorita indiscutible a mejor película, ‘Oppenheimer’, con cerca de 1.000 millones de dólares en ventas, marca un retorno al dominio de las grandes producciones cinematográficas que los premios no han visto en décadas.

La última vez que una película ganadora del Óscar a mejor película recaudó más de 100 millones de dólares a nivel nacional fue en 2012 con ‘Argo’ de Ben Affleck. Sin embargo, el jurado de la Academia ha mostrado una preferencia por películas independientes en años recientes, como ‘Moonlight’, ‘Nomadland’ y ‘CODA’, esta última distribuida por Apple y estrenada en streaming.

Incluso el año pasado, ‘Everything Everywhere All at Once’, una producción independiente poco convencional, sorprendió al obtener múltiples nominaciones al Óscar y ganar en varias categorías importantes.

Incluso ‘Argo’, que ganó tres premios Óscar después de recaudar 232,3 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 44,5 millones de dólares, no puede compararse fácilmente con ‘Oppenheimer’ en términos de impacto y despliegue.

Para encontrar un ejemplo similar, hay que remontarse hasta los premios Óscar de 2004, donde ‘El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey’ de Peter Jackson, un éxito que superó los 1.160 millones de dólares en taquilla, se llevó 11 premios a casa.

Para la próxima ceremonia, los expertos esperan un dominio similar para la película biográfica de J. Robert Oppenheimer dirigida por Christopher Nolan.

El cambio en los criterios de selección de películas en los últimos años ha contrastado con la tendencia a premiar éxitos de taquilla. En los últimos 20 años, películas como ‘Avatar’, ‘Black Panther’, ‘Top Gun: Maverick’, ‘The Dark Knight’ y todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel han destacado en la taquilla.

Este cambio en la cultura cinematográfica ha generado opiniones encontradas en la industria, incluyendo la del famoso director nominado este año, Martin Scorsese.

La preferencia por opciones menos tradicionales se ha visto reflejada en la elección de ‘Parasite’ como mejor película en 2020, siendo la segunda ganadora en un idioma distinto al inglés en la historia de los premios. Esta tendencia ha generado cierta preocupación en la industria cinematográfica en los últimos años.

Después de que ‘The Dark Knight’ de Christopher Nolan no fuera nominada a Mejor Película en 2009, la Academia amplió la categoría a más de cinco filmes (ahora son diez). En 2018, se propuso un nuevo premio para “película popular”, pero fue descartado rápidamente después de recibir críticas de los votantes del Óscar.

La taquilla y su impacto en los premios

Las películas taquilleras suelen atraer a más espectadores a los premios, y los Óscar más vistos fueron en 1998, cuando ‘Titanic’ dominó la ceremonia y ganó 11 premios. En ese año, 57,3 millones de espectadores presenciaron la histórica noche.

Este año, no es una, sino dos películas con ingresos de más de 1.000 millones de dólares las que compiten en los Óscar: ‘Oppenheimer’ y ‘Barbie’. Se espera que esta circunstancia reviva el interés del público en la transmisión, que en años recientes ha visto una disminución en la audiencia.

El cineasta español Juan Antonio Bayona expresó su satisfacción y tranquilidad antes de la gala de los Óscar, donde su película ‘La sociedad de la nieve’ está nominada a dos estatuillas. Bayona reconoció que no se considera favorito en la categoría, lo que le quita presión antes del evento.

En la categoría de mejor película, las nominadas abarcan una amplia gama de temas y géneros, desde ‘American Fiction’ hasta ‘Los que se quedan’. Destacan ‘Barbie’, que ofrece una visión moderna de un icono cultural, y ‘Oppenheimer’, dirigida por Christopher Nolan, que explora las complejidades éticas y científicas detrás del desarrollo de la bomba atómica.

En la categoría de mejor director, los nominados representan a algunos de los cineastas más talentosos y visionarios de la industria. Desde Christopher Nolan con su épico drama histórico ‘Oppenheimer’ hasta Martin Scorsese con el intenso thriller ‘Los asesinos de la luna’. También se destacan nombres como Yorgos Lanthimos por su obra ‘Pobres criaturas’ y Justine Triet por ‘Anatomía de una caída’, junto con Jonathan Glazer y su ‘Zona de interés’.