El desafío inicial: abordar la economía #ElLadoBdeNuestrosLectores

José Leonett, residente de Maturín, estado Monagas, se encuentra en una encrucijada de emociones ante las próximas elecciones que tendrán lugar en Venezuela en 2024. Leonett percibe un estancamiento en la situación del país y se muestra cautelosamente optimista.

En una conversación con Iván Reyes para la serie especial El lado b de los electores, parte de la iniciativa #MiradorElectoral de Efecto Cocuyo, el abogado expresó: “En este momento tengo una mezcla de sentimientos entre esperanza y un poco de incertidumbre, pero siempre hay que mantener la esperanza. Para mí las elecciones de 2024 son como nuestra última carta”.

Este serial busca recoger las opiniones de los venezolanos sobre la actualidad política y electoral del país, y en este contexto, Leonett compartió su visión sobre la necesidad de abordar los problemas económicos y sociales de Venezuela. “Si no hacemos algo respecto a un cambio de gobierno, a una nueva Venezuela, a fundar nuevos valores, mejorar la educación y la conciencia del venezolano no vamos a ver una Venezuela como la que yo vi cuando era un niño”, enfatizó.

El abogado considera que el próximo presidente debe priorizar la solución de la crisis económica. “La condición económica del país puede ser peor, a medida que ha pasado el tiempo siempre creemos que puede ser mejor pero pensando en el futuro es muy poco el avance que puede haber”, señaló.

Para Leonett, el líder que ocupe la presidencia debe ser un individuo honesto, con fuertes valores, comprometido con su labor, empático y con una profunda humanidad. Debe ser capaz de empatizar con las necesidades y sentimientos del pueblo venezolano.

En cuanto a su preferencia electoral, Leonett manifestó su apoyo a María Corina Machado, resaltando su ética, moral, preparación y capacidad intelectual. “María Corina Machado me transmite una energía limpia, una buena vibra de querer hacer las cosas bien y esa vibra de que está luchando por algo que siente de corazón. María Corina Machado es mi candidata. A los otros dos no les doy importancia, no pienso indagar en ellos”, afirmó.

A pesar de sus reservas hacia el sistema electoral, José Leonett aseguró que ejercerá su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales. “Voy a votar porque creo en mi país, en la esperanza, por mejorar la vida, la salud, y la calidad de vida, y sobre todo la paz, por la paz del país”, concluyó.

