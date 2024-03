La prima de Luis Miguel revela que la madre del cantante sigue viva

Lorena Della Torre, familiar de Luis Miguel, hizo una revelación impactante en el programa Mañanísima al afirmar que la mamá del famoso cantante está viva y se encuentra hospitalizada en Buenos Aires. “Ella vive en un nosocomio y la voy a visitar periódicamente. Está viva”, aseguró durante la entrevista.

Della Torre admitió que desconoce si Luis Miguel ya tiene conocimiento de la situación o si ha visitado a su madre en el hospital, ya que su principal interés era encontrar a la sobrina de su abuela, objetivo que logró alcanzar. “Marcela vive. Es la persona a la que yo voy a visitar. Es la mamá de Luis Miguel”, destacó.

La prima de Luis Miguel, firme en sus palabras, añadió: “Sinceramente no sé si él (Luis Miguel) la visita. Mi único objetivo era encontrar a la sobrina de mi abuela. Yo soy nieta de Carolina Basteri, hermana de Sergio Basteri, el abuelo de Luis Miguel y papá de Marcela. Yo soy prima de Luis Miguel”.

“Marcela vive. Es la persona a la que voy a visitar. Es la mamá de Luis Miguel. Qué es lo que decide Luis Miguel con su mamá es un terreno en el que no me voy a meter porque no me interesa”, concluyó la mujer.

Para más noticias al instante, únete a nuestro grupo de WhatsApp de Diario Primicia en el siguiente enlace: https://chat.whatsapp.com/CkjSln5sfMt6c1gRE4hBhD. También puedes encontrarnos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia.