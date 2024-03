Oppenheimer arrasó en los Premios Oscar al llevarse siete estatuillas.

La noche del domingo estuvo marcada por la tan esperada entrega de los Premios Oscar, que celebraron y reconocieron lo mejor del cine de Hollywood y del mundo entero. La ceremonia se llevó a cabo en el Dolby Theatre del Ovation Hollywood, donde se destacó el talento de actores, directores, vestuaristas, guionistas y compositores de la industria cinematográfica.

La película más nominada de esta 96ª edición de los Premios de la Academia fue Oppenheimer, con un total de 13 nominaciones, incluyendo Mejor Director, Mejor Película, Mejor Actor Principal y Mejor Actriz de Reparto. En segundo lugar, se ubicó Poor Things, protagonizada por la talentosa Emma Stone, con 11 nominaciones.

Una vez más, el presentador de la ceremonia fue el carismático Jimmy Kimmel, quien por cuarta vez condujo el evento con su estilo perspicaz y humorístico. En su discurso de apertura, Kimmel elogió el trabajo de las películas nominadas y destacó el impacto global de producciones como Barbie y Oppenheimer.

Durante la ceremonia, se entregaron premios en diversas categorías, como Mejor Actriz de Reparto para Da’ Vine Joy Randolph por Los que se quedan, Mejor Cortometraje Animado para War is over! Inspired by the Music of John & Yoko, Mejor Película Animada para El niño y la garza, entre otros.

Destacados actores y cineastas subieron al escenario para recibir sus merecidos galardones, como Robert Downey Jr, Cillian Murphy, Christopher Nolan y Emma Stone, quienes brillaron en sus respectivas categorías.

La noche culminó con la entrega del premio a la Mejor Película, que fue otorgado a Oppenheimer, consolidando su éxito en la ceremonia de los Premios Oscar.

