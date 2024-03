Arrollamiento de menor en Margarita: Familiares piden justicia +VIDEOS

Arrollamiento de menor en la la isla de Margarita: Familiares piden justicia para Ivanna Ángulo, una niña de cinco años arrollada el pasado 5 de marzo.

En la isla de Margarita, el fallecimiento de una niña de 5 años por arrollamiento, ocurrido el pasado 5 de marzo, mantiene a la familia en luto, no solo por la irreparable pérdida, sino por la vulnerabilidad en la que está la población en general ante situaciones de tránsito.

Iván Angulo, padre de la menor, así lo aseguró al explicar que tras la tragedia los órganos de justicia dieron libertad condicional a la persona responsable, pues por las condiciones evaluadas, la conclusión es que se trata de un delito menor y no corresponde privativa de libertad.

“El día 7 fuimos a la Fiscalía para saber los pasos a seguir, y el Alguacil nos informó que precisamente ese día la estaban presentando en el Tribunal Segundo de Control, pero al llegar allí también el Alguacil nos informó que ya se había terminado la audiencia y la decisión fue libertad bajo régimen de presentación, pedimos más explicación y la Fiscal auxiliar que nos tendió nos dijo que se le aplicó un delito bajo porque por ir mirando el celular no aplica privativa de libertad, aunque les dijimos que la señora iba en contravía y viendo el celular, solo nos dijo la ley es así, y la opción es que sigamos una querella o lleguemos a un acuerdo conciliatorio o compensatorio, pero no, mi hija ni ningún ser humano vale dinero alguno”, enfatizó y aseguró que seguirán adelante buscando respuesta, ya que su lucha no será también por la de tantas personas que transitan a diario y estarían entonces a merced de cualquier conductor.