La autora de “Harry Potter” es acusada por una animadora transgénero

La policía británica ha recibido una denuncia tras las acusaciones de la locutora transgénero India Willoughby hacia J.K. Rowling por unos comentarios realizados en redes sociales.

Willoughby, la primera presentadora de noticias trans en el Reino Unido, ha acusado a la autora de “Harry Potter” de cometer un “crimen de odio” por sus declaraciones publicadas recientemente.

En respuesta a las acusaciones, Rowling ha rechazado cualquier implicación criminal, argumentando que expresar opiniones críticas sobre el género no constituye un delito.

En una entrevista con el medio independiente Byline Times, Willoughby afirmó: “Ayer me puse en contacto con la policía de Northumbria… He denunciado a J.K. Rowling a la policía por lo que dijo. Llamar hombre a una persona trans sabiendo deliberadamente que esa persona es una mujer, y yo soy una mujer diga lo que diga J.K. Rowling… mi partida de nacimiento dice mujer, mi pasaporte, todos mis documentos, estoy legalmente reconocida como mujer, y que J.K. Rowling deliberadamente, y esa es la palabra clave, me asigne un género equivocado sabiendo quién soy, es tremendamente ofensivo.”

J.K. Rowling ha sido objeto de controversia en relación con su postura sobre cuestiones transgénero y la definición de lo que significa ser mujer, lo que le ha valido críticas por parte de algunos activistas pero también el respaldo de defensores de los derechos de la mujer.

“Hace algún tiempo, los abogados me aconsejaron que no sólo tenía un caso claramente victorioso contra India Willoughby por difamación, sino que también la obsesiva persecución de India hacia mí durante los últimos años podría alcanzar el umbral legal del acoso”, escribió Rowling en una declaración.

