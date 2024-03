Conoce los ingredientes naturales para una piel radiante #13Mar

Conoce los ingredientes naturales para una piel radiante.

Lucir una piel sana y radiante implica dedicarle tiempo a su cuidado y hacer uso de los productos apropiados para cada tipo de piel y sus necesidades.

Complementar la rutina de cuidado facial con el uso de ingredientes naturales como los que vamos a hablar a continuación es clave para obtener los resultados que esperamos. ¡Descubre estos 5 ingredientes naturales que no pueden faltar en tu rutina de cuidado facial!

¿Eres de las que, mes a mes, invierte en productos para el cuidado de la piel? Sí es así, por una parte, enhorabuena. Lucir una piel radiante requiere de tiempo, esfuerzo y dedicación. De nada sirve que cuidemos nuestra piel durante un periodo determinado de tiempo, dejemos de hacerlo y volvamos a retomarlo al cabo de unos meses.

La piel es, tal y como hemos podido comentar en más de una ocasión, el órgano más grande del cuerpo. Por lo que no hay mayor razón de peso que esa para dedicar tiempo y recursos a su cuidado. Pero que no cunda el pánico, porque lucir una piel radiante no tiene por qué suponernos hacer grandes inversiones. Hay una gran cantidad de ingredientes naturales, con algunos de los cuales contamos en casa, que nos van a ayudar a cuidar la piel y a que esta luzca radiante. Hacemos una selección de 5 de esos ingredientes naturales. Coge papel y boli y ¡toma buena nota!

5 ingredientes naturales que no pueden faltar en tu rutina de cuidado facial

Aloe Vera

El primero de los ingredientes del que vamos a hablar del aloe vera, una de las plantas más utilizadas en la industria de la cosmética. Un cicatrizante natural que hidrata, purifica, regenera y suaviza la piel. Y no solo eso, también elimina las marcas de envejecimiento prematuro, reduce las arrugas, trata las quemaduras solares, refresca la piel, regula la secreción sebácea, aumenta la suavidad y la elasticidad de la piel. ¿Se le puede pedir más? Aprende a preparar gel de aloe vera casero y ¡sácale partido exprimiendo al máximo sus beneficios!

Aguacate

Ahora es turno del aguacate, una fruta tropical que está en boca de todos y a la que muchos denominan como el producto de moda. Según afirman desde la OCU, el consumo de aguacate ha llegado para quedarse, por lo que tendremos que ir acostumbrándonos a oír hablar de él. Pero en este caso no vamos a hablar del aguacate como fruta, vamos a dedicar este espacio al aceite de aguacate como aliado para cuidar de la piel. Previene las arrugas prematuras, reduce el color o la intensidad de las ojeras y alivia la irritación de la piel expuesta al sol.

Té verde

El té verde, tal y como lo describen los profesionales de Garnier, referente en el mercado internacional de la cosmética, uno de esos superingredientes que te cuida tanto por dentro como por fuera. Y es que el té verde tiene un gran poder antioxidante, de manera que retrasa el envejecimiento, reduce la inflamación, tiene poder antibacteriano lo que le hace útil para tratar el acné, las espinillas y el eccema. Asimismo, retrasa la aparición de arrugas, rejuvenece las células de la piel, y elimina las impurezas.

Rosa mosqueta

El aceite de rosa mosqueta es, según indican desde Nivea, una de las principales compañías que trabaja en el ámbito del cuidado de la piel y que cuenta con más de 130 años de experiencia, uno de los productos naturales más eficaces para el cuidado de la piel. Previene la aparición de arrugas, revierte la foto envejecimiento, es cicatrizante, hidrata la piel en profundidad, proporciona elasticidad y firmeza a la piel, es reafirmante, reduce las marcas de la piel y mejora el aspecto de ojeras y contorno de ojos.

Aceite de coco

El último de los ingredientes naturales del que vamos a hablar es de aceite de coco, un aceite extraído de la pulpa o núcleo del coco y muy popular para le cuidado de la piel. Las propiedades antimicrobianas con las que cuentan hacen que el aceite de coco sea un excelente aliado para eliminar los microorganismos dañinos que pueden crecer en la piel. Además, es un ingrediente muy hidratante, que ayuda a reducir la inflamación, contribuye a un tono de piel más uniforme, ayuda a combatir los signos de envejecimiento y suaviza la piel.

