El presidente Maduro hace un llamado a la paz y la unidad en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a evitar la intolerancia política y prevenir cualquier escenario de violencia que pueda obstaculizar el desarrollo del país.

En la inauguración de la Expo Metal, Hierro, Acero y Aluminio 2024 en el estado Bolívar, Maduro declaró: “No a la intolerancia, no al odio, no a la violencia, no a la división y a la polarización negativa. Me opongo a que nos conduzcan nuevamente a escenarios de odio, guarimbas, violencia, intolerancia, autodestrucción nacional y polarización negativa. El camino debe ser la paz.”

El mandatario hizo un llamado a los empresarios y a todos los sectores a unirse para planificar el futuro de Venezuela, afirmando que “a Venezuela la construimos juntos, no hay otra alternativa”.

