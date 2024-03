Meghan Markle triunfa en la demanda por difamación interpuesta por su hermana

La demanda por difamación presentada por la hermana de la duquesa Meghan Markle, Samantha Markle, fue desestimada por la jueza del Tribunal de Distrito de Florida, Charlene Edwards Honeywell. La decisión fue tomada el pasado martes con perjuicio, lo que significa que ha sido desestimada de manera permanente.

Según documentos oficiales obtenidos por el portal de noticias Page Six, Samantha Markle, de 59 años, no pudo identificar ninguna declaración que respaldara su denuncia por difamación. La jueza señaló que no encontró evidencia de difamación en la serie documental de Netflix sobre Meghan y el príncipe Harry, ni en la biografía de los Sussex ni en la entrevista con Oprah Winfrey.

La demanda de Samantha Markle contra Meghan Markle fue presentada en marzo de 2022, alegando declaraciones falsas y maliciosas por parte de la duquesa. Samantha pedía 75.000 dólares por daños y perjuicios, así como por los costos legales.