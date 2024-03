La periodista venezolana Ana Alicia Alba enfrenta obstáculos en el extranjero.

La reconocida periodista Ana Alicia Alba reveló recientemente a través de sus redes sociales una experiencia adversa que vivió en México, país al que se trasladó tras dejar Venezuela hace algunos años.

A través de su cuenta de Instagram, Alba compartió un video en el que intentaba explicar lo sucedido, pero se vio visiblemente afectada y optó por escribir en la descripción de la publicación que había sido rechazada en una oportunidad laboral.

“Las palabras no salen. Intenté hablar, pero no pude. Lo que quería contarles es que no siempre el deseo ferviente se convierte en realidad”, expresó la ex presentadora del programa icónico de Venevisión, “Sexo al desnudo”.

“En el día de hoy fui descartada para algo muy importante, debido a mi acento muy marcado. Recordé las críticas que recibí por perder mi identidad, por hablar como Belinda, decían ‘¿por qué perdiste tu acento?'”, añadió Ana Alicia Alba.

La comunicadora concluyó su mensaje expresando que hubiera preferido perder por completo su acento natural para haber tenido la oportunidad que le fue negada, sin revelar detalles específicos sobre la situación.

Tras esta revelación, Ana Alicia Alba recibió numerosos mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores y colegas del medio del entretenimiento. Personalidades como la actriz María Antonieta Duque, el actor Pastor Oviedo, el periodista Manuel Sainz, la presentadora Mary Carmen Sobrino y la actriz Ivette Domínguez, fueron algunos de los artistas que se unieron en apoyo a Alba.

La situación vivida por la periodista generó una ola de mensajes de solidaridad y buenos deseos por parte de la comunidad artística, demostrando el apoyo y cariño hacia Ana Alicia Alba en este momento difícil.