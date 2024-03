Denuncian intervención del Comando Sur de EE.UU. en la región del Esequibo

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha hecho una denuncia pública contra la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, por sus declaraciones sobre un supuesto “plan muy sólido para Guyana”. A través de su cuenta en X, Padrino López expresó que el Comando Sur, la ExxonMobil y un costoso bufete de abogados están interfiriendo en asuntos que no les conciernen, dejando en claro que la Fachada Atlántica de Venezuela no está en discusión. Además, respondió a Richardson diciéndole que no se meta en un asunto en el que no ha sido invitada.

En un tweet, Padrino López reafirmó la posición de Venezuela: “El Comando Sur, la ExxonMobil y el costoso bufete de abogados deben saber que nuestra Fachada Atlántica no está en discusión; ahí nos encontrarán, ¡Desplegados y listos para defender a Venezuela!”.

Esta confrontación entre el ministro de Defensa de Venezuela y la jefa del Comando Sur de Estados Unidos ha generado preocupación en la región. La AN ha convocado una sesión extraordinaria para el 17 de marzo para discutir este tema y otros asuntos de interés nacional.