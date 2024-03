Fotografías de María Gabriela de Faría durante el rodaje de Superman salen a la luz (+imágenes)

Nuevas imágenes de la actriz María Gabriela de Faría en el papel de Angela Spica, alias The Engineer, han salido a la luz durante el rodaje de la película dirigida por James Gunn.

A finales de 2023, la aclamada actriz venezolana María Gabriela de Faría se unió al elenco de la nueva película del DCU, ahora titulada “Superman”, escrita y dirigida por James Gunn. De Faría, conocida por su participación en producciones como ISA TKM y El exorcismo de Dios, interpreta a Angela Spica, alias The Engineer, en esta nueva entrega del universo cinematográfico de DC.

Las imágenes recientemente reveladas, cortesía de Just Jared, muestran a De Faría enfundada en el traje de The Engineer durante el rodaje en Atlanta, EE.UU. Este vistazo al personaje podría ser un spoiler significativo, ya que la producción de la película comenzó a principios de marzo.

Angela Spica, también conocida como The Engineer, es un miembro del equipo de villanos de la película de Warner/DC. Sus poderes provienen de la nanotecnología incorporada en su cuerpo, y fue creada por Warren Ellis y Bryan Hitch, debutando en The Authority vol.1 #1 en 1999 como el segundo personaje de DC en llevar el nombre de The Engineer.

Detalles sobre la película de Superman

Además de María Gabriela de Faría, el elenco de “Superman” incluye a David Corenswet como Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nathan Fillion como Guy Gardner/Linterna Verde, Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi como Mister Terrific y Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho. La película está co-dirigida por James Gunn y Peter Safran.

Aunque se conocen pocos detalles sobre la trama de “Superman”, se espera que muestre al superhéroe establecido como protector del mundo, con una red de aliados a su disposición. La historia de origen de Superman no ocupará un espacio significativo en la película, según declaraciones previas de James Gunn.

El estreno de la película de Superman está programado para el 11 de julio de 2025.

