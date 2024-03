Oposición juramenta Comandos Electorales municipales de Nueva Esparta. Este domingo fueron juramentados los Comandos Electorales de los 11 municipios de Nueva Esparta, desde donde los partidos políticos de oposición iniciarán la organización de la campaña, para los comicios presidenciales el próximo 28 de julio.

El evento tuvo lugar en la cancha de la urbanización La Arboleda, y contó con la participación de dirigentes y activistas de la Gran Alianza Nacional, GANA, el Programa que integran las fuerzas políticas para el mensaje de unidad y trabajo conjunto por conquistar el voto para María Corina Machado.

La juramentación fue tomada por el secretario general de Copei, Roberto Enríquez, quien destacó la energía que esta teniendo la antesala al proceso electoral del mes julio, atribuyendo esto a que es una campaña que le pertenece a la gente, “hacía tiempo que no veía una campaña que no le perteneciera a los partidos políticos, ni a los políticos, esta es una campaña de la gente, de la comunidad, de los vecinos, no es una campaña electoral sino de democracia , de vida y existencial para todos los venezolanos”.

Informó que en su recorrido por el país ha juramentado a unos 800 comanditos, y por eso está seguro del éxito a lograr por la oposición. “Maduro se va a quedar con los crespos hechos, el país confía en María Corina, nosotros confiamos en ella y a Maduro lo vamos a derrotar el próximo 28 de julio”.

Diversos líderes locales tomaron la palabra entre ellos el alcalde del municipio Península de Macanao, José Nicasio Narváez, recibiendo grandes aplausos al asegurar que la frase “hasta el final” lo que significa es que la vía es electoral, y para ello lo que se necesita es luchar para lograr las condiciones para que María Corina Machado participe y sea la próxima presidenta de Venezuela.

“Como venezolano, como macanaguero, quiero que todos nos quedemos a conquistar la democracia, la libertad, yo no quiero que un venezolano más tenga que abandonar el país, que si sale sea para pasear. Aquí no pueden seguir privando intereses particulares, porque no puede ser que todavía alguien piense en ver como se acomoda hoy para participar en el 2025. El que quiera conquistar el 2025 que trabaje este 2024 que ya la gente se lo reconocerá”.

