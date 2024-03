Joselyn Brea impone récord nacional en el Maratón CAF Caracas 2024

Joselyn Brea impone récord nacional

Joselyn Brea, la atleta venezolana de 32 años, impuso este domingo un nuevo récord nacional en la modalidad media del Maratón de la CAF 2024.

La criolla obtuvo un tiempo de 1 hora 12 minutos y 35 segundos (1:12:35), ganando así la carrera en la categoría femenina.

En sus primeras declaraciones destacó: “Muy dura esta carrera, la humedad estaba muy fuerte, y eso que yo no me quejo del calor porque a mí me gusta el calor. Pero me costaba, me estaba exigiendo porque quería hacer el récord y, entonces, lo logré”.