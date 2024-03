María Gabriela de Faría interpreta a la villana en la próxima película de Superman

La reconocida actriz venezolana María Gabriela de Faría se encuentra actualmente filmando en el set de la nueva película “Superman” de James Gunn, dentro del Universo Extendido de DC.

Recientemente, se han filtrado imágenes (cortesía de Just Jared) de la actriz luciendo el traje de Angela Spica, también conocida como The Engineer, durante el rodaje de la película escrita y dirigida por James Gunn en Atlanta, Estados Unidos. Estas imágenes podrían constituir un importante spoiler, dado que la producción de la película comenzó a principios de marzo.

El personaje interpretado por María Gabriela de Faría, Angela Spica (alias The Engineer), forma parte del equipo de villanos de la película de Warner DC. Los poderes de Angie provienen de la nanotecnología incorporada en su cuerpo. Creada por Warren Ellis y Bryan Hitch, es el segundo personaje de DC en llevar el nombre de The Engineer y fue presentada por primera vez en The Authority vol.1 en 1999.

Se espera que la película de Superman llegue a los cines el 11 de julio de 2025. ¡Estaremos atentos a más novedades sobre esta esperada producción!