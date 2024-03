ÚLTIMAHORA | Cámara de Representantes de EEUU aprobó resolución para imponer nuevamente sanciones al régimen de Nicolás Maduro

Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó resolución para imponer nuevamente sanciones al régimen.

Este jueves, 21 de marzo, el Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la resolución para imponer nuevamente las sanciones al régimen de la dictadura de Nicolás Maduro.

El periodista Orlando Avendaño confirmó la información a través de su cuenta en «X» y afirmó que la propuesta pasará posteriormente al Senado para someterla a votación.

Asimismo, aseveró que esto «fue un apoyo bipartidista, donde casi todos los demócratas se sumaron».

«El Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU aprueba la resolución para reimponer las sanciones al régimen de Nicolás Maduro. La propuesta pasaría a la Cámara para ser votada. Fue un apoyo bipartidista, donde casi todos los demócratas se sumaron», dijo Avendaño en «X».

e

YESTERDAY’S INJUSTICE SHOWS US THAT THE UNITED STATES CANNOT DEAL WITH MADURO OR HIS LACKEYS NICELY. TIME TO FIGHT FIRE WITH FIRE.

@HOUSEFOREIGNGOP JUST PASSED MY VERDAD REAUTHORIZATION ACT TO REAUTHORIZE SANCTIONS ON THE MADURO REGIME!

FOLLOWING YESTERDAY’S CRACKDOWN AGAINST MEMBERS OF @MARIACORINAYA‘S TEAM, THIS IS A GREAT STEP IN THE RIGHT DIRECTION. @SENATEFOREIGN SHOULD FOLLOW SUIT AND PASS THIS BIPARTISAN BILL ASAP. THE U.S. MUST HOLD THE CRIMINAL MADURO NARCO-REGIME ACCOUNTABLE. HTTPS://T.CO/WBR4ULOS14

— SENATOR MARCO RUBIO (@SENMARCORUBIO) MARCH 21, 2024