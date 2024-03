Día del Síndrome de Down promueve inclusión y humanidad, Las calles de La Asunción tuvieron este jueves una alegría y colorido particular, por el desfile de niños y niñas para destacar el Día del Síndrome de Down.

Con una banda musical, globos y luego presentaciones culturales en la lira de la plaza Luisa Cáceres, una vez más se hizo el llamado a conciencia sobre valores como la inclusión, igualdad y reconocimiento a personas que solamente son diferentes.

En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración, la ONU quiere generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.