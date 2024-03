Petro ordena la captura del líder de la principal disidencia de las FARC

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió una orden el día de hoy para la captura del líder principal de la disidencia de las FARC, conocido como alias Iván Mordisco. Petro expresó su deseo de que Mordisco sea capturado con vida, declarando: “Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten (…) Me tiene en un escándalo cuando yo ni de chiquito me quise meter a las FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamientos”.

El mandatario colombiano afirmó que desea que Mordisco sea capturado con vida para que pueda ser llevado a la cárcel y dar testimonio. En sus declaraciones, Petro dejó claro que no está interesado en conflictos y confusiones, sino en la justicia y la verdad.

La orden de captura emitida por Petro se dirige al jefe de las FARC en la localidad de San Onofre, en el departamento de Sucre, luego de que Mordisco hiciera una publicación en redes sociales afirmando que apoyó la campaña presidencial de Petro. Este último respondió llamando a Mordisco un “traqueto” (narcotraficante) vestido de revolucionario.

El presidente colombiano enfatizó que su compromiso es con la paz, destacando que hace 30 años su grupo hizo la paz y cumplió su palabra al dejar las armas. Petro inició el año pasado una negociación de paz con el Estado Mayor Central (EMC), un grupo disidente de las FARC que nunca aceptó el acuerdo firmado en 2016.

Como parte de esta negociación, se estableció un cese el fuego bilateral y temporal el pasado 17 de octubre, el cual fue prorrogado en enero por seis meses. El presidente Petro ha enfrentado desafíos en este proceso de paz, pero sigue comprometido con la búsqueda de una solución pacífica y justa para Colombia.

