El nuevo disco de Shakira ha sido terapéutico

La famosa cantante colombiana Shakira ha lanzado su último álbum titulado “Las mujeres ya no lloran”, el cual marca su duodécimo trabajo de estudio. En este disco, Shakira colabora con reconocidos artistas latinos en canciones que han sido éxitos en los últimos años, como “Te felicito” con Raw Alejandro, “Monotonía” con Ozuna, “TQG” con Karol G, “Acróstico” y su participación en las sesiones de música con el productor argentino Bizarrap, entre otras.

En una entrevista con CNN, Shakira habló sobre el proceso creativo de este álbum, destacando la colaboración de muchas personas que contribuyeron a través de un diálogo sanador. La artista expresó que, al interactuar con sus seguidores y escuchar sus historias, se sintió empoderada y sanada, lo que la llevó a celebrar el futuro con optimismo.

Según una entrevista para The New York Times, Shakira reveló que este álbum, aunque no fue concebido inicialmente como un trabajo conceptual, se convirtió en uno debido a las circunstancias de su vida personal. La cantante compartió que, tras una dolorosa ruptura y la disolución de su familia, decidió canalizar esa experiencia en su música.

Uno de los temas destacados de este álbum es “Última”, una balada en la que Shakira aborda el tema de la separación y el proceso de curación. La artista confesó que esta canción fue escrita, grabada y producida en un solo día, y representa su despedida de Piqué, su expareja y padre de sus hijos, a quien se refiere como “Voldemort” en lugar de mencionar su nombre.

En una entrevista con Apple Music, Shakira profundizó en el impacto terapéutico que tuvo la composición de este álbum en su proceso de curación tras la separación. La cantante describió la música como un elemento sanador que le permitió reconstruirse a sí misma y encontrar la fuerza para seguir adelante.

“Las mujeres ya no lloran” es el primer álbum que Shakira lanza en 7 años, y cuenta con cuatro ediciones diferentes, cada una nombrada como una piedra preciosa. Con este trabajo, la artista busca transmitir un mensaje de empoderamiento y superación a través de sus letras y melodías.