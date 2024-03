Nicolás Maduro formaliza su candidatura para un tercer mandato al inscribirse ante el CNE

Nicolás Maduro formaliza su candidatura presidencial ante el Consejo Nacional Electoral. En un acto público celebrado este lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se presentó en la sede principal del Consejo Nacional Electoral para oficializar su postulación a la presidencia con el respaldo del Partido Socialista Unido de Venezuela. La fecha de las elecciones está programada para el 28 de julio de 2024.

Desde tempranas horas, seguidores del oficialismo se congregaron en las calles de Caracas en apoyo a Maduro, quien fue acompañado por el vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, para presentar la documentación necesaria que lo postula como candidato del partido que ha liderado la Revolución Bolivariana.

Cabello destacó la confianza en Maduro para dirigir el país y aseguró que este nunca ha defraudado al pueblo venezolano.

Declaraciones de Nicolás Maduro al inscribir su candidatura

Por su parte, Nicolás Maduro dejó claro que su postulación va más allá de una elección de colores políticos, sino que representa la defensa de la independencia de Venezuela. En sus palabras, expresó: “Hoy no he venido solo a inscribir mi nombre, sino un sueño de la patria, vine para invitarlos a seguir soñando (…). Esta no es una elección por un nombre, nosotros lo que vamos a elegir es el derecho a la independencia”.

Además, Maduro resaltó su compromiso y valentía en las batallas que ha enfrentado, asegurando que ha luchado y vencido a pesar de las adversidades y sacrificios. Destacó que cerca de 5 millones de ciudadanos respaldaron su candidatura, reconociendo su origen humilde y su conexión con los barrios de Caracas.

Nicolás Maduro inscribió su candidatura

Diosdado Cabello anunció que más de 317 mil asambleas de base a lo largo del país respaldaron de manera democrática la candidatura de Maduro. El CNE revisará entre el 28 de marzo y el 1 de abril si los aspirantes cumplen con los requisitos para ser candidatos oficiales en los comicios.

