Koke prolonga su contrato con el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha confirmado la continuidad de Koke Resurrección como jugador del equipo. El capitán, de 32 años, ha renovado su contrato hasta el 30 de junio de 2025, asegurando así su presencia en el conjunto español por al menos una temporada más.

Diego Simeone podrá seguir contando con Koke, una pieza fundamental en su esquema táctico. El centrocampista se caracteriza por su fiabilidad y rendimiento constante, lo que lo convierte en un activo invaluable para el equipo.

En la presente temporada de LaLiga, el capitán del Atlético de Madrid ha disputado un total de 39 partidos, registrando 5 asistencias pero sin lograr anotar goles. A pesar de eso, su presencia en el campo ha sido fundamental para el equipo.

Al respecto de su renovación, Koke expresó: “Es la etapa más dorada del club. He tenido muchas oportunidades de salir de aquí, de mi casa, y no he querido. Cómo me iba a ir en el mejor momento, en el que más se disfruta. Aunque en los momentos más difíciles hay que estar, hay que saber disfrutar también”.

La continuidad de Koke en el Atlético de Madrid representa una excelente noticia para el equipo y sus seguidores, quienes podrán seguir disfrutando del talento y la entrega del capitán en el campo de juego.