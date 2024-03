Tips para cuidar y lucir un cabello saludable.

¿Qué hacer para cuidar y lucir un cabello saludable? Muchas son las recomendaciones de las abuelas, las vecinas que se creen “peluqueras” y hasta de las amigas que han tratado con profesionales.

No obstante, si no has tenido la posibilidad de ponerte en manos de expertos, es mejor no inventar, ni dejarse llevar por los comentarios de la gente.

En tal sentido, apuesta siempre por lo seguro y no juegues a ser una estilista, pues tu melena tarde o temprano te pasará factura.

¿Cómo cuidar y lucir un cabello saludable?

Una regla de oro cuando se trata de cuidar el pelo es aprender a alimentarse, ya que tu cabello también se nutre de aquellos alimentos que ingieren.

De igual manera, es imprescindible escoger siempre productos para el cabello que sean aptos para tu tipo y aplicarlos según las recomendaciones de los profesionales.

Por otra parte, aplica mascarillas y protectores capilares con frecuencia, esto ayudará a cuida y controlar el pelo. También es importante utilizar un buen cepillo que evite que el pelo se quiebre, por ejemplo.

Finalmente, y no menos importante, corta las puntas del cabello cada 12 o 16 semanas, esto ayuda a eliminar las puntas abiertas, evita la caída y el quiebre del pelo.

Consejos

1. Cepilla el cabello tres veces al día con un peine de dientes anchos.

2. Enjuágalo con agua fía para cerrar los poros y estimular el crecimiento.

3. Al momento de lavar el cabello, utiliza primero el acondicionador para desenredar, y luego el champú para lavar. Expertos en el cuidado del cabello recomiendan hacerlo de esta manera, pues primero se hidrata la melena y luego se limpia.

4. Usa plancha o secador, solo una vez a la semana.

5. Cambia constantemente de peinado para evitar mayores daños en el cabello.

6. Elige dos días a la semana para no lavarte el cabello, recuerda que el exceso de lavado también es perjudicial sobre todo para el cuero cabelludo.

7. Corta la punta del cabello cada tres meses.

8. Aplica mascarillas una vez a la semana.

9. Si te gusta teñirte el cabello, aplica tintes naturales.

10. Incluye más alimentos verdes en tu alimentación, los cuales ayudan a cuidar y lucir un cabello saludable.