Corpoelec amenaza con corte a usuarios que no paguen el servicio antes del #31Mar.

Los usuarios del plan Borrón y Cuenta Nueva de Corpoelec reclaman en redes sociales que recibieron una notificación de cobro con una advertencia de que se generaría una orden de corte del servicio antes del 31 de marzo a los que no paguen. Esto generó denuncias de personas que reportan persistente inestabilidad.

Desde la noche del martes 26 de marzo, Corpoelec envió de forma automatizada un correo a los usuarios para cobrar el servicio eléctrico junto a una amenaza de corte. La notificación enfureció a los usuarios, que denunciaron los diarios y prolongados cortes de luz.

“Te recordamos que debes cancelar antes del 31 de marzo del 2024. Te instamos a cancelar a tiempo, ya que nuestro sistema generará una orden de corte el 31/03/2024 automáticamente al no recibir Tu pago. Evita cargos adicionales por reconexión del servicio”, precisa el correo electrónico.

La situación generó reclamos en redes sociales por la precariedad del servicio y el eslogan de Corpoelec: “Usuario solvente, servicio eficiente». La empresa realiza los recordatorios de pago de diferentes montos, según deudas pendientes y tipo de servicio (residencial o comercial), que oscilan entre 60 y 12.500 bolívares.

EL CINISMO DE CORPOELEC NO TIENE LÍMITES! TE QUITAN LA ELECTRICIDAD TODOS LOS DÍAS A UN PROMEDIO ENTRE 3 Y 4 HORAS Y A VECES MÁS SIN PREVIO AVISO. Y TIENEN LOS ARRESTOS DE COBRARTE EL PÉSIMO SERVICIO Y AGREGAR ÉSTA COLETILLA: RECUERDA: “USUARIO SOLVENTE, SERVICIO EFICIENTE”.— ANGEL RAFAEL LOMBARDI BOSCAN (@LOMBARDIBOSCAN) March 27, 2024

El 21 de marzo culminaron los 63 días que Reverol aseguró tardarían trabajos de mantenimiento en una de las líneas que transporta energía desde el Guri hasta Maracaibo y por los que se aplicó un severo racionamiento. Usuarios reportan que persisten los apagones y las fluctuaciones en el servicio.

ME LLEGÓ UN CORREO DE CORPOELEC QUE DICE QUE SI NO PAGO UNA DEUDA DE 1000 BS (DEL BORRÓN Y CUENTA NUEVA) ME CORTAN EL SERVICIO DE MI VIVIENDA EL 31 DE MARZO DE 2024.



QUÉ DESCARO EL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA EN VENEZUELA.— Anggy Polanco (@anggyp) March 27, 2024